Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Энзо Куако
Сегодня
11:50 (Мск)
Новак Джокович
Australian Open (м)
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|7-й тур
Себастьян Корда
Завтра
12:30 (Мск)
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Карен Хачанов
Завтра
11:00 (Мск)
Фрэнсис Тиафо
Australian Open (м)
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
10:37, 19 января 2023Спорт

Акинфеев назвал лучшего футболиста в истории

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал аргентинца Лионеля Месси лучшим футболистом в истории

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал аргентинца Лионеля Месси лучшим футболистом в истории. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я думаю, он всегда им и был. Не мне судить, но на протяжении всего времени, что он выступает на высочайшем уровне, Месси делал результат в невероятном стиле и в "Барселоне", и в ПСЖ», — поделился капитан столичного клуба.

Акинфеев отметил, что аргентинец показывает и доказывает, что является легендарным футболистом, и его очень трудно остановить.

Ранее французская газета L’Equipe признала Месси спортсменом года. Победитель определялся по итогам тайного голосования журналистов издания.

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины одержал победу на чемпионате мира в Катаре. Он был был признан лучшим игроком турнира. Также в 2022 году Месси в составе ПСЖ стал чемпионом Франции.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Крыму предостерегли Киев от удара по полуострову американским вооружением
Макрон заявил о беспрецедентном кризисе в Европе из-за Украины
Российский мэр разбил Lexus из-за ямы на дороге в своем городе
Худеющим назвали способ избежать срывов на диете
Российский чиновник лишился 100 тысяч рублей из-за плохих дорог
Названа сложность для ВСУ в случае поставок французских танков
Литва создаст новую дивизию к 2030 году
В Германии заявили о победе над зависимостью от российских нефти и газа
МИД России отреагировал на требование Еврейского конгресса об извинениях Лаврова
Названы сроки передачи ВМФ России «Евгения Горигледжана»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.