Известную модель обругали в сети за фото в шубе фразой «это отвратительно»

Модель Алессандру Амбросио обругали в сети за фото в шубе фразой «это отвратительно»

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фото в шубе и была обругана в сети с фразой «это отвратительно». Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), который насчитывает 11,5 миллиона подписчиков.

Известная манекенщица предстала перед камерой в разноцветной юбке длины миди с разрезом в сочетании с розовым свитером и высокими сапогами. Она дополнила образ повязкой на голову, очками и сумкой бренда Yves Saint Laurent. При этом знаменитость набросила на плечи укороченную рыжую шубу. В качестве локации она указала американский город Аспен, который известен горнолыжным курортом.

В свою очередь, поклонники выразили негодование в комментариях под постом. «Это натуральный мех?», «Скажи, что это ненастоящий мех», «Надеюсь, он искусственный», «В 2023 году ты носишь натуральный мех? Это отвратительно», «Ужасно и мерзко. Отписка», — заявили они.

Ранее Алессандра Амбросио снялась в купальнике и восхитила пользователей сети. На размещенном кадре бывший «ангел» Victoria's Secret позирует сидит на берегу моря, скрестив согнутые в коленях ноги. 41-летняя манекенщица надела черное бикини с треугольными чашками и завязками на бедрах.