В РПЦ высказались о созданном в России «инновационном кадиле»

Представитель РПЦ Кипшидзе назвал экзотическим изобретение инновационного кадила

В Российской православной церкви (РПЦ) приветствуют технологические новшества, заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Таким образом он прокомментировал «Ленте.ру» изобретение долговечного кадила ученым в Новосибирске.

«Церковь никогда не выступала против технического прогресса, в храмах пользуются электричеством, интернетом, современными инженерными системами. Вместе с тем "газовое кадило" видится экзотическим изобретением», — сказал представитель РПЦ.

По его мнению, это новшество уже сейчас можно применять в церковной практике.

«Изобретателю следует предложить свой продукт целевой группе священников, интересующихся техническими новшествами, и оценить их реакцию», — добавил Кипшидзе.

Ранее в Института катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН сообщили о том, что ученый Александр Куликов разработал каталитическое кадило, в котором вместо дыма образуется только аромат ладана и тепло. Такое устройство, как сообщили в научной организации, работать может очень долго.

«Преимущество разработанного устройства в том, что оно не дымит, а только излучает запах ладана и тепло. Так как оно потребляет мизерный объем газа, то может работать очень долго», — заявил изобретатель.