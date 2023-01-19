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16:01, 19 января 2023Бывший СССР

Посольство в Эстонии объяснило прекращение приема заявлений о гражданстве

Посольство России в Таллине заявило о враждебных действиях эстонских властей

Фото: Вадим Анцупов / РИА Новости

В посольстве России в Эстонии объяснили причину временного прекращения приема заявлений о выходе из гражданства. Ответ дипведомства приводит РБК.

Там заявили, что к этому привели «враждебные действия эстонских властей, намеренно препятствующих функционированию российской дипломатической миссии». Из-за сбоев в консульском обслуживании граждан ведомство выполняет только неотложные действия.

Посольство в Таллине пообещало возобновить прием граждан и заявлений после реорганизации работы. Ожидается, что это произойдет в феврале.

О приостановке приема заявлений о выходе из гражданства посольством России в Эстонии стало известно в среду, 18 января.

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Антон Похиляк
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