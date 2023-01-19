США собрались надавить на Германию для передачи танков Украине

Глава Пентагона Остин собрался надавить на главу Минобороны ФРГ для передачи танков Киеву

Глава Пентагона Ллойд Остин собрался надавить на нового главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, чтобы он дал разрешение на поставку немецких боевых танков Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Агентство пишет, что Берлин и Вашингтон по-прежнему расходятся во мнениях относительно поставок танков Киеву. Отмечается, что Германия согласится на поставку танков украинской стороне, если США также отправят стране свои боевые танки.

Официальный представитель США заявил, что поставка Украине танков Leopard немецкого производства имеет наибольший смысл, поскольку ряд стран, у которых они есть, уже готовы быстро их передать.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом рассказал, в каком случае страна поставит Украине танки Leopard 2. Он дал понять что Германия может пойти на уступки США в вопросе военной помощи Украине, только если Вашингтон также предоставит боевые танки Abrams.