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15:10, 19 января 2023Силовые структуры

Грузовик с пробитым квадрокоптером лобовым стеклом попал на видео

МВД: в Воронежской области квадрокоптер разрядился и пробил лобовое стекло фуры на трассе

В Воронежской области квадрокоптер пробил лобовое стекло фуры и попал на видео. Запись в четверг, 19 января, публикует РИА Новости.

На кадрах потерпевший показывает стекло своего авто, поврежденный салон, а затем сам дрон. В МВД уточнили, что владелец аппарата — частное лицо, а водитель грузовика не пострадал.

По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел на трассе М-4. Предположительно, аппарат разрядился и поэтому упал. Отмечается, что мужчина получил порезы рук и лица.

Екатерина Власова
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