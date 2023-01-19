«Мосволонтер» начал ежегодный зимний набор волонтеров-рекрутеров

В Москве начался зимний набор волонтеров-рекрутеров. Его ежегодно проводит ресурсный центр «Мосволонтер». Попробовать себя в кадровом деле могут все москвичи в возрасте старше 16 лет. Чтобы присоединиться к команде, нужно зарегистрироваться на сайте «Мосволонтера» и заполнить анкету.

Среди основных задач рекрутеров — интервьюирование и составление информационного портфолио для отбора волонтеров для крупных и важных мероприятий. Они также помогают координаторам в отборе добровольцев для федеральных и международных событий, в числе которых Российский инвестиционный форум в Сочи, Восточный экономический форум во Владивостоке и Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане.

«Сегодня в городе более 950 тысяч волонтеров, которые готовы помогать. И для того, чтобы у каждого был шанс стать частью самых ярких и масштабных событий, город предоставляет возможность активным жителям присоединиться к команде рекрутеров. Именно они делают первый шаг на пути к успешному проведению событий. С момента запуска проекта “Волонтеры-рекрутеры” в Москве они провели 1572 интервью», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

«Мосволонтер» проводит интервью и подготовку рекрутеров с 2020 года. Именно такие специалисты умеют находить сильные стороны кандидата, которые помогут ему проявить себя при решении определенных волонтерских задач. От их оценки, которая затем повлияет на распределение, зависят качество оказываемой помощи и впечатления кандидатов от волонтерства. Рекрутеры открывают для многих мир добровольчества.

В 2020 году заявки в команду подали 239 волонтеров, 11 из них стали рекрутерами. Они приняли участие в 11 мероприятиях и провели 225 интервью. В том же году большинство собеседований проводили на обучающие стажировки, например, на базе региональной общественной организации свободного творчества «Аэростат» в Красноярске, Межрегиональной общественной организации экологического и патриотического просвещения «Чистые игры», а также в Республике Карелии.

В 2021-м поступило более 200 заявок на участие в программе. Из них прошли отбор и присоединились к команде рекрутеров 14 человек. Они помогли в проведении 33 мероприятий и 683 интервью, что в три раза больше, чем годом ранее. Крупнейшими событиями в года стали первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров в Красноярске, Петербургский международный экономический форум, чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

В 2022 году заявки подали 112 добровольцев, из которых в команду попали 19 человек. Они поддержали 38 мероприятий и провели 664 интервью. Среди событий, на которых они помогали, — Восточный экономический форум во Владивостоке, обучающая стажировка на базе экоцентра «Заповедники» в Челябинской области, Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» в Кузбассе. Также рекрутеры проводили отбор волонтеров на Международный форум гражданского участия #Мывместе, который прошел в декабре 2022 года.

Всего за три года команде помогали 44 рекрутера. В этом году планируется принять 25 человек.

Сейчас среди волонтеров-рекрутеров есть 25 активных добровольцев. Согласно данным «Мосволонтера» чаще всего рекрутерами становятся студенты в возрасте от 18 до 25 лет.

Будущие волонтеры-рекрутеры проходят несколько этапов отбора, обучение и практику и только затем становятся частью дружной команды. После этого добровольцы могут приобрести уникальный опыт проведения собеседований, пройти обучение с использованием методики интервью по компетенциям, научиться лучше понимать людей, планировать и организовывать свое время, улучшить свой разговорный английский язык. Также рекрутеры развивают коммуникабельность и навык быстрой печати.

Работа рекрутером отмечается в личной книжке волонтера. Также они получают брендированную экипировку и благодарственное или рекомендательное письмо после участия в проекте. Для лучших рекрутеров предусмотрена бонусная программа поощрения.