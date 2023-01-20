СКР возбудил дело из-за высадки из автобуса двух маленьких детей в сильный мороз

СКР возбудил дело из-за высаженных из автобуса двух детей в сильный мороз на Урале

В городе Каменске-Уральском следователи возбудили дело из-за высаженных из автобуса двух детей — десятилетней девочки и семилетнего мальчика. Об этом в пятницу, 20 января, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следстенного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

По данным ведомства, ребята возвращались домой и сели в автобус. Кондуктор подошел к ним и попросил предъявить билет, однако у школьников не прошла оплата. Тогда кондуктор заставил детей выйти из транспортного средства, хотя на улице был сильный мороз. Потерпевшие долгое время простояли на остановке в ожидании следующего автобуса.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ.

