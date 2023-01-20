Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:40, 20 января 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за высадки из автобуса двух маленьких детей в сильный мороз

СКР возбудил дело из-за высаженных из автобуса двух детей в сильный мороз на Урале

Фото: Николай Гернет / РИА Новости

В городе Каменске-Уральском следователи возбудили дело из-за высаженных из автобуса двух детей — десятилетней девочки и семилетнего мальчика. Об этом в пятницу, 20 января, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следстенного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

По данным ведомства, ребята возвращались домой и сели в автобус. Кондуктор подошел к ним и попросил предъявить билет, однако у школьников не прошла оплата. Тогда кондуктор заставил детей выйти из транспортного средства, хотя на улице был сильный мороз. Потерпевшие долгое время простояли на остановке в ожидании следующего автобуса.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Неопознанный летательный аппарат заметили в небе над Украиной
На Украине создали комиссию по расследованию крушения вертолета в Броварах
Экс-сотрудник российской колонии получил срок за сбыт наркотиков заключенным
Роберт Паттинсон появился на показе Dior в юбке
Стало известно о появлении зоны отдыха на крыше одной станции столичного метро
Украинские власти исключили Киев из списка территорий возможных боевых действий
Паттинсон пожаловался на жесткие требования Голливуда и рассказал о похудении
Захарова назвала лицемерием реакцию Запада на жертв конфликта на Украине
Убийство россиянина загримированным киллером раскрыли спустя 19 лет
Звезда «Вампиров средней полосы» рассказал о своем любимом городе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.