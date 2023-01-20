ФСБ задержала контрабанду военной продукции из Украины на 50 миллионов рублей

В Белгородской области ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Украины на 50 млн руб

В Белгородской области сотрудники ФСБ пресекли контрабанду военной продукции из Украины стоимостью 50 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По подозрению в незаконном ввозе товаров военного назначения задержан предприниматель из Шебекинского района. Следователь МВД возбудил в отношении него уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ»).

По данным спецслужбы, из Украины в Россию перевозилась военная продукция под видом промышленного товара, якобы предназначенного для сохранения скоропортящихся продуктов для учреждений общественного питания. В дальнейшем указанные товары в рамках государственного контракта в интересах Минобороны были поставлены подозреваемым на одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса под видом самостоятельно изготовленных.