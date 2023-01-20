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17:31, 20 января 2023Мир

В Госдуме отреагировали на желание Грузии ужесточить условия пребывания россиян

Депутат Чепа: нежелание Грузии возобновлять авиасообщение с Россией невыгодно самой стране

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Россия будет принимать все меры для защиты своих граждан, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он высказался о предложении Грузии ужесточить условия пребывания россиян.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания граждан России в стране. Зурабишвили также высказала недовольство позицией правительства и правящей партии по вопросу восстановления авиасообщения с Россией и заявила, что не приветствует подобное намерение.

Мы всегда будем предпринимать все меры, чтобы защитить граждан Российской Федерации. Мы должны это делать в любой точке мира

Алексей Чепадепутат Госдумы

«То, что они хотят не возобновлять авиасообщение, — это в первую очередь невыгодно им. Они ждут наших туристов. Это непродуманные шаги, которые в первую очередь негативно скажутся на самой Грузии», — заявил Чепа.

Так же считает и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что россияне с удовольствием отправились бы на отдых в Грузию.

«Мы вроде только говорили о том, что Грузия, наоборот, хотела, чтобы у нас были взаимоотношения, были перелеты, были туристические потоки. В сегодняшней ситуации интереснее и выгоднее ехать на отдых в Грузию, чем в Европу или Америку. Поэтому с точки зрения экономики правильнее было бы такие высказывания не говорить. Но понятно, что есть угода политическим линиям», — сказала Журова.

При этом, по ее мнению, ужесточение правил нахождения в стране связано с теми, кто переехал в Грузию на длительный срок. «Такой режим, видимо, планируют вводить против этих граждан России. Я смотрю, что различные страны стали ужесточать режим пребывания», — добавила она.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что авиасообщение Грузии и России в скором времени будет восстановлено. Грузинские депутаты из парламентского большинства поддержали эту инициативу, отметив, что она будет положительно отражаться на жителях страны.

В октябре 2022 года Зурабишвили заявила, что не исключает пересмотра безвизового режима с Россией на фоне наплыва россиян в республику.

После ее слов вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян предположил, что Тбилиси может установить 90-дневный лимит на пребывание граждан России в республике.

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Алена Шевченко
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