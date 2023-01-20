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16:56, 20 января 2023Россия

Опубликованы кадры разрушений после минометного обстрела российского села ВСУ

Белгородский губернатор Гладков показал разрушения после обстрела села Карабаново ВСУ

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал разрушения после минометного обстрела села Карабаново Валуйского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фотографии опубликованы в Telegram-канале главы региона.

На кадрах видно горящий жилой дом, который практически полностью уничтожен. Также запечатлена получившая повреждения машина.

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Константин Лысяков
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