Опубликованы кадры разрушений после минометного обстрела российского села ВСУ

Белгородский губернатор Гладков показал разрушения после обстрела села Карабаново ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал разрушения после минометного обстрела села Карабаново Валуйского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фотографии опубликованы в Telegram-канале главы региона.

На кадрах видно горящий жилой дом, который практически полностью уничтожен. Также запечатлена получившая повреждения машина.