Россияне назвали любимые интерьеры из сериалов

Россияне назвали привлекательным интерьеры домов в сериале «Большая маленькая ложь»

Больше всего с точки зрения интерьеров домов и квартир в сериалах россиян привлекает «Большая маленькая ложь». Об этом говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи россиян со всех регионов страны. Жилье в сериале «Большая маленькая ложь» назвали привлекательным 16 процентов из них. Любимым интерьером также оказался дом из сериала «Почему женщины убивают» — за него также проголосовали 16 процентов опрошенных.

Среди респондентов 12 процентов заявили, что мечтают о доме как у героинь сериала «Зачарованные». 11 процентов россиян поселились бы в доме Кевина из фильма «Один дома». При этом каждый десятый респондент отметил интерьер комнаты героини сериала «Сабрина — маленькая ведьма». Россияне также высказали восхищение квартирой Букиных из сериала «Счастливы вместе» и домом героев сериала «Друзья».

В сентябре 2022 года в США выставили на продажу дом, где проживала героиня научно-фантастического сериала «Очень странные дела». За него попросили 300 тысяч долларов (на тот момент более 17,8 миллиона рублей).