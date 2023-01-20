Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
05:43, 20 января 2023Среда обитания

Россияне назвали любимые интерьеры из сериалов

Россияне назвали привлекательным интерьеры домов в сериале «Большая маленькая ложь»

Кадр: сериал «Большая маленькая ложь»

Больше всего с точки зрения интерьеров домов и квартир в сериалах россиян привлекает «Большая маленькая ложь». Об этом говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи россиян со всех регионов страны. Жилье в сериале «Большая маленькая ложь» назвали привлекательным 16 процентов из них. Любимым интерьером также оказался дом из сериала «Почему женщины убивают» — за него также проголосовали 16 процентов опрошенных.

Среди респондентов 12 процентов заявили, что мечтают о доме как у героинь сериала «Зачарованные». 11 процентов россиян поселились бы в доме Кевина из фильма «Один дома». При этом каждый десятый респондент отметил интерьер комнаты героини сериала «Сабрина — маленькая ведьма». Россияне также высказали восхищение квартирой Букиных из сериала «Счастливы вместе» и домом героев сериала «Друзья».

В сентябре 2022 года в США выставили на продажу дом, где проживала героиня научно-фантастического сериала «Очень странные дела». За него попросили 300 тысяч долларов (на тот момент более 17,8 миллиона рублей).

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов
Стало известно о ссоре США и Германии из-за Украины
Россиян предупредили о наказании за нелегальный запуск дрона во дворе
Депутата в Казахстане лишили мандата за поддержку спецоперации
В Гидрометцентре назвали сроки похолодания в Москве
Живущая в Турции россиянка поделилась хитростью для экономии на отелях
Москвичи придумали шутливые определения для жизни в одном из районов
Россияне назвали любимые интерьеры из сериалов
В Крыму пригрозили Киеву ответным ударом в случае атаки
Поляки потребовали от властей остановить украинскую «оккупацию»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.