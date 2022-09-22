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В США продадут дом из сериала «Очень странные дела»

В штате Джорджия выставили на продажу дом из сериала «Очень странные дела»

Кадр: фильм «Очень странные дела»

В США выставили на продажу дом, где проживала героиня научно-фантастического сериала «Очень странные дела». За объект попросили несколько сотен тысяч долларов, сообщает TMZ.

Объявление о продаже появилось в понедельник, 19 сентября. Дом находится в городе Фейетвилл в штате Джорджия. За него попросили 300 тысяч долларов (более 17,8 миллиона рублей). Небольшая постройка располагается на участке размером в два гектара.

Дом был построен в 1900 году. Создатели сериала братья Даффер в 2015 году обратились к владельцам с просьбой разрешить съемки. Теперь объект хотят продать тому, кто возьмется за его восстановление.

В феврале 2022 года в американском Бруклине выставили на продажу дом, в котором снималась одна из сцен комедии «Стажер». Объект появился на рынке впервые более чем за десятилетие. Его предложили купить за 3,85 миллиона долларов (на тот момент более 289,5 миллиона рублей).

Нина Ташевская
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