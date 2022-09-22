В США продадут дом из сериала «Очень странные дела»

В штате Джорджия выставили на продажу дом из сериала «Очень странные дела»

В США выставили на продажу дом, где проживала героиня научно-фантастического сериала «Очень странные дела». За объект попросили несколько сотен тысяч долларов, сообщает TMZ.

Объявление о продаже появилось в понедельник, 19 сентября. Дом находится в городе Фейетвилл в штате Джорджия. За него попросили 300 тысяч долларов (более 17,8 миллиона рублей). Небольшая постройка располагается на участке размером в два гектара.

Дом был построен в 1900 году. Создатели сериала братья Даффер в 2015 году обратились к владельцам с просьбой разрешить съемки. Теперь объект хотят продать тому, кто возьмется за его восстановление.

В феврале 2022 года в американском Бруклине выставили на продажу дом, в котором снималась одна из сцен комедии «Стажер». Объект появился на рынке впервые более чем за десятилетие. Его предложили купить за 3,85 миллиона долларов (на тот момент более 289,5 миллиона рублей).