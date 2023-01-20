Из-за пожара в последней трущобе Сеула эвакуировали сотни людей

CNN: около 500 человек эвакуировали из-за пожара в одной из последних трущоб Сеула

Около 500 человек были эвакуированы из-за пожара в деревне Гурен — одной из последних оставшихся трущоб в Сеуле. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что пожар вспыхнул в пятницу, 20 января, в 6:28 по местному времени. Пожарные прибыли на место через пять минут. На данный момент сообщений о пострадавших и погибших не поступало, отмечает телеканал.

По предварительным оценкам, около 60 домов сгорели дотла. На месте происшествия работают более 800 сотрудников служб реагирования, включая пожарных и полицейских. В тушении задействованы десять вертолетов.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель был уведомлен о происходящем. Он призвал местные власти к максимальным усилиям по мобилизации всех имеющихся пожарных и оборудования.

В 2015 году крупный пожар произошел в трущобах столицы ЮАР Кейптауне. За несколько часов огнем были уничтожены порядка 800 лачуг, в результате чего без крыши над головой остались около четырех тысяч человек.