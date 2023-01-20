На Украине создали комиссию по расследованию крушения вертолета в Броварах
Кабмин Украины создал комиссию по расследованию причин крушения вертолета в Броварах
Кабинет министров Украины создал комиссию по расследованию причин крушения вертолета в городе Бровары Киевской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Отмечается, что комиссии поручили до 18 февраля предоставить кабмину отчет «о результатах расследования причин авиакатастрофы вертолета ЕС 225 LP и принятых мерах».