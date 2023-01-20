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19:59, 20 января 2023Бывший СССР

На Украине создали комиссию по расследованию крушения вертолета в Броварах

Кабмин Украины создал комиссию по расследованию причин крушения вертолета в Броварах

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Кабинет министров Украины создал комиссию по расследованию причин крушения вертолета в городе Бровары Киевской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что комиссии поручили до 18 февраля предоставить кабмину отчет «о результатах расследования причин авиакатастрофы вертолета ЕС 225 LP и принятых мерах».

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Георгий Нестеров
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