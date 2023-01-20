Российский заключенный получил 19 лет за убийство племянника и сбыт наркотиков

Заключенного из Тюмени осудили на 19 лет за убийство племянника и сбыт наркотиков

63-летнего заключенного из Тюмени осудили на 19 с половиной лет за сбыт наркотиков, незаконное хранение огнестрельного оружия, убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Присяжные признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. Россиянин будет отбывать полученное наказание в колонии строгого режима. В 2019 году он уже был осужден в Омске за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, 1 февраля 2008 года фигурант взял незаконно хранившийся у него пистолет Макарова и застрелил племянника, который жил вместе со своими родителями в частном доме на Астраханской улице в Тюмени. Также он ранил сестру и ее мужа. Во время борьбы с нападавшим тот выхватил пистолет, после чего преступник скрылся.

Кроме того, 19 и 21 сентября 2006 года возле дома на улице Щербакова осужденный продал наркотики общей массой около четырех граммов.

Затем он переехал в Омскую область. Перед тем как злоумышленник получил срок в 2019 году, у него взяли отпечатки пальцев. Они совпали с отпечатками, обнаруженными во время осмотра частного дома в Тюмени.