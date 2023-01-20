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16:41, 20 января 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на восемь лет за попытку заживо сжечь знакомую после ссоры

В Оренбурге осудили на восемь лет мужчину, пытавшегося заживо сжечь подругу во время ссоры

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Оренбурге суд приговорил к 8,5 года лишения свободы 38-летнего местного жителя за попытку заживо сжечь знакомую. Об этом в пятницу, 20 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин признан виновным по статье о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 30 июля 2022 года фигурант выпивал с подругой в квартире на улице Есимова. Они поссорились, тогда мужчина вылил легковоспламеняющуюся жидкость на голову, туловище и верхние конечности потерпевшей и поджег. Жертва получила сильные ожоги, но знакомые потушили пламя и вызвали скорую. Женщину удалось спасти.

Ранее стало известно, что в Волгограде 29-летний россиянин поджег знакомого из-за нежелания возвращать долг.

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Екатерина Власова
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