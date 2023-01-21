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16:48, 21 января 2023Мир

Президент Болгарии призвал не поставлять вооружение Киеву

Президент Болгарии призвал не поставлять оружие Киеву из-за риска глобального конфликта

Фото: Shutterstock

Президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio призвал не поставлять вооружение Киеву из-за риска глобального конфликта. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

«Самая важная ценность — мир и человеческая жизнь. Поставка оружия [Киеву] означает, что мы гасим пожар бензином, означает признание, что жертв будет гораздо больше», — заявил Радев.

По его мнению, военная помощь Украине означает согласие с позицией, что боевые действия должны будут вестись до поражения одной стороны, что вовлечет страну в глобальный конфликт и будет иметь серьезные последствия, вплоть до ядерного самоуничтожения.

Болгария, считает Радев, не должна поддерживать конфликт на Украине. «Сегодня не хватает оружия, но, если в один момент нам не будет хватать людей, что тогда мы будем делать?», — спросил президент.

Радев отметил, что противостояние на Украине становится все более ожесточенным и расширяет свой охват, что приведет к глобальной экономической катастрофе, которая уже ощущается жителями Европы.

Ранее французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что США пытаются спровоцировать войну в Европе. По его мнению, страны Евросоюза впадают в «тотальный бред» по поводу поставок оружия Украине.

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Алевтина Запольская
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