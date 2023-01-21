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14:09, 21 января 2023Спорт

Стало известно о положительной динамике в состоянии Костомарова

В состоянии фигуриста Романа Костомарова наблюдается положительная динамика

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова наблюдается положительная динамика. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Постепенно, слава врачам, ситуация начинает выправляться. Говорить о полной победе еще, конечно, очень рано, но динамика анализов на данный момент положительная!» — отметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин предположил, что поход в баню спровоцировал у Костомарова развитие болезни. «Он кашлял просто, температуры особой не было. Откатал все эти программы, пошел в баню — и баня, скорее всего, усугубила этот момент», — сообщил Жулин.

19 января стало известно, что в состоянии Костомарова наметились улучшения. Отмечалось, что врачи думают об отключении фигуриста от аппарата для насыщения крови кислородом (ЭКМО).

О госпитализации Костомарова стало известно 10 января. У олимпийского чемпиона выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Позже отец спортсмена сообщил о переводе сына в больницу в Коммунарке.

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Алена Шевченко
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