Евросоюз утвердил новый пакет санкций против Ирана из-за протестов

Евросоюз утвердил новый пакет санкций против Ирана из-за нарушений прав человека

Совет глав МИД стран Евросоюза утвердил новый пакет персональных санкций против Ирана, причина — многочисленные нарушения прав человека в рамках протестов, продолжающихся в стране с сентября 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

В санкционном списке фигурирует министр по делам спорта и молодежи Ирана Хамид Саджади, которого обвиняют в том, что он «заставлял иранских атлетов не выражать свое мнение по поводу событий в Иране как внутри страны, так и на международной арене». В список также попали бывшие и действующие региональные руководители, депутаты, руководители СМИ и силовики, а также региональные отделения Корпуса стражей исламской революции.

Протесты начались после того, как в Иране скончалась 22-летняя Махса Амини. Полиция нравов задержала ее за «неправильное ношение хиджаба», и уже из отдела полиции девушку увезли в реанимацию, где она и умерла. Очевидцы утверждают, что ее избили в отделении.