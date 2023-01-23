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20:24, 23 января 2023Силовые структуры

Ранее судимый россиянин пришел в гости к приятелю и забил его до смерти

Под Вологдой россиянин получил восемь лет за убийство пригласившего его в гости приятеля

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области

В Вологодской области 29-летнего ранее судимого россиянина приговорили к восьми годам колонии за убийство товарища, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, преступление было совершено поздно вечером 23 сентября 2022 года в деревне Устюжна. Один из местных жителей пригласил к себе в гости приятеля, мужчины стали выпивать. Во время застолья собутыльники поссорились. Гость набросился на хозяина и забил его до смерти, после чего сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

Позже его допросили и по решению суда его поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что на Сахалине пенсионерка убила гостя с одного удара, решается вопрос о ее аресте.

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Елизавета Новикова
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