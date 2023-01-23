Умер 36-летний актер сериала «Винченцо» На Чул

Южнокорейский актер сериала «Винченцо» На Чул скончался на 37-м году жизни

На 37-м году жизни скончался южнокорейский актер На Чул. Об этом сообщает NME.

По информации издания, несколько дней назад состояние артиста внезапно ухудшилось, из-за чего он был госпитализирован. По предварительным данным, 36-летний актер умер из-за обострившихся проблем со здоровьем, однако точная причина смерти еще устанавливается.

На Чул начал актерскую карьеру в 2010 году, дебютировав в спектакле «Дневник Анны». Артист исполнял роли второго плана во многих корейских фильмах и сериалах. В 2019-м он сыграл адвоката в картине «Маленькие женщины». В 2021 году Чул обрел широкую популярность, сыграв персонажа по имени На Докджин в корейской дораме «Винченцо». Спустя год исполнил роль Гил Су в сериале «Слабый герой». Артист также снялся в полнометражной ленте «Бетонная утопия», премьера которой назначена на конец этого года.

Также в фильмографии актера такие проекты, как «Однажды в маленьком городке», «Счастье», «Чирисан», DP, «Прикоснись к сердцу» и «Незнакомец 2».