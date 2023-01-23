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08:44, 23 января 2023Мир

Во всем Пакистане пропал свет из-за аварии

Во всем Пакистане отключилась электроэнергия из-за скачка напряжения в национальной сети

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Во всем Пакистане произошло отключение электроэнергии из-за аварии. Об этом сообщило Министерство энергетики страны в Twitter.

Инцидент произошел в понедельник, 23 января. «Согласно первоначальным сообщениям, системная частота Национальной сети снизилась в 7:34 сегодня утром, что привело к широкомасштабному сбою в энергосистеме», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что электроснабжение было восстановлено на нескольких сетевых станциях Исламабадской электроснабжающей компании и Пешаварской электроснабжающей компании.

Ранее жители нескольких районов Парижа остались без света из-за аварии. ЧП затронуло несколько районов французской столицы, в общей сложности без электричества остались 125 тысяч домов.

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Марина Совина
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