Во всем Пакистане пропал свет из-за аварии

Во всем Пакистане отключилась электроэнергия из-за скачка напряжения в национальной сети

Во всем Пакистане произошло отключение электроэнергии из-за аварии. Об этом сообщило Министерство энергетики страны в Twitter.

Инцидент произошел в понедельник, 23 января. «Согласно первоначальным сообщениям, системная частота Национальной сети снизилась в 7:34 сегодня утром, что привело к широкомасштабному сбою в энергосистеме», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что электроснабжение было восстановлено на нескольких сетевых станциях Исламабадской электроснабжающей компании и Пешаварской электроснабжающей компании.

Ранее жители нескольких районов Парижа остались без света из-за аварии. ЧП затронуло несколько районов французской столицы, в общей сложности без электричества остались 125 тысяч домов.