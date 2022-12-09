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03:02, 9 декабря 2022Среда обитания

Жители нескольких районов Парижа остались без света

RTE: на юго-востоке Парижа 125 тысяч домов остались без света из-за аварии

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В нескольких районах Парижа отключилась электроэнергия. Об этом сообщил французский оператор электросетей RTE (Reseau de Transport d'Electricite), передает РИА Новости.

Авария произошла 8 декабря около 22:15 по местному времени. В результате дома на юго-востоке французской столицы остались без электричества. В частности, ЧП затронуло 1-й, 3-й, 4-й и 5-й округа Парижа, в общей сложности без света остались около 125 тысяч домов.

Причины произошедшего не уточняются. Над устранением последствий аварии работают специалисты.

В 2022 году Париж на фоне энергетического кризиса ограничил повышение стоимости газа и электричества на уровне четырех процентов. Для этого, помимо государственной поддержки, были предприняты ряд мер по экономии. В том числе в мэрии Парижа решили сократить время подсветки Эйфелевой башни.

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Марина Совина
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