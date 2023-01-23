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11:20, 23 января 2023Интернет и СМИ

В «VK Музыке» появился новый раздел

В «VK Музыке» появился раздел «Подкасты»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В «VK Музыке» появился новый раздел «Подкасты» — теперь в сервисе можно слушать шоу развлекательного и научного формата. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Подкасты доступны в приложении «VK Музыка» последней версии, а также внутри обновленного раздела «Музыка» в мобильном приложении «ВКонтакте». С подпиской прослушивание доступно без рекламы и с выключенным экраном.

«Подкасты стали одним из самых популярных развлекательных и образовательных форматов. Поэтому количество подкастов и их аудитория растет. Появление раздела в "VK Музыке" — еще один шаг к разнообразию контента и улучшению сервиса», — заметил директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин.

В сервисе представлены сразу несколько эксклюзивов, среди них — первый сезон нового проекта «Мифы» о сюжетах древних культур и великих цивилизаций от студии «Терменвокс», сезон популярного проекта «Шире чек» о том, как начать зарабатывать больше, и второй сезон подкаста «Хакни мозг» от «Богемы» о том, как устроена человеческая психика. Кроме того, меломанов ждет эксклюзивный проект — подкаст «Космический джэм», в студии которого появятся известные продюсеры и музыканты.

Отмечается, что раздел будет активно развиваться и дополняться: новые функции для слушателей и авторов появятся уже скоро. «VK Музыка» заинтересована в развитии партнерства с авторами качественного контента и помогает молодым авторам быстрее находить аудиторию, а состоявшимся — расширять свою. Попасть на платформу со своим подкастом просто — достаточно оставить заявку по ссылке.

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Варвара Кошечкина
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