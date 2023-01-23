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14:01, 23 января 2023Силовые структуры

Полиция задержала напавшего на дом российского продюсера

Полиция задержала подозреваемого в нападении на дом телепродюсера Григорьева в ТиНАО

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на дом продюсера Василия Григорьева в Новой Москве, из которого преступники вынесли ценностей и денег на общую сумму 14 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанный является гражданином Белоруссии. Он скрывался на ее территории и был пойман при содействии белорусских коллег. Мужчина заключен под стражу. МВД предоставило видео с ним.

На кадрах виден подозреваемый в разбойном нападении.

По данным следствия, в январе 2022 года ночью двое мужчин напали на жилой дом телепродюсера. Они скрутили хозяина, угрожали пистолетом и гранатой, подносили к горлу шприц с якобы ядовитым веществом. Испугавшись за свою жизнь, Григорьев отдал им наличность в виде 130 тысяч долларов и 50 тысяч евро, а также трое наручных часов.

Бандиты заранее спланировали нападение, купив в интернет-магазине макет пистолета. Похищенные деньги они успели потратить.

Григорьев известен тем, что был одним из создателей программы «Куклы» на канале НТВ.

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Любовь Ширижик
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