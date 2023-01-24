Записавший видео из Мексики депутат не стал комментировать уход с поста

Депутат Васильев не стал комментировать уход с поста в облдуме после видео из Мексики

Депутат Максим Васильев, видеопривет которого во время отдыха в Мексике распространился в соцсетях в конце декабря, отреагировал на лишение поста в Курской областной Думе. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что не будет комментировать сообщения на эту тему.

«Пока без комментариев», — сказал политик.

Ранее губернатор российского региона Роман Старовойт сообщил, что Максим Васильев сложил с себя полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию. При этом в местных СМИ сообщили, что о сложении полномочий депутата речи не идет.

Скандал вокруг курского депутата начал набирать обороты в декабре 2022 года. Тогда в сети был опубликован видеоролик, на котором Васильев на пляже пьет коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!» В появлении видео в сети он обвинил украинца.

Васильев извинился за свой поступок после того, как подвергся критике со стороны зампреда Совета Федерации, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и губернатора Старовойта. В облдуме ему вынесли предупреждение.