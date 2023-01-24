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08:47, 24 января 2023Мир

Американский сенатор признал неготовность США к конфликту на Украине

Сенатор Корнин: США были не готовы к конфликту на Украине с точки зрения состояния ВПК

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин признал, что военно-промышленная отрасль США оказалась не готова к военному конфликту на Украине. Такое мнение он озвучил в ходе выступления в American Enterprise Institute.

«Мы были не готовы», — заявил эксперт, отвечая на вопрос о снижении запасов оружия в арсенале Соединенных Штатов.

По мнению Корнина, США в течение длительного времени были сфокусированы на роли силы сдерживания в "однополярном мире" и не подготовились к нынешним конкурентным вызовам.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал, согласно которому резервы США из-за поставок боеприпасов Украине могут сократиться до критического уровня из-за Украины. Как утверждает издание, Украина расходует поставляемые ей Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники успевают произвести. При таком темпе Киев может сократить запасы США и стран Европы до критических уровней уже к этой осени, говорится в статье.

Марина Совина
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