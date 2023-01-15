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04:30, 15 января 2023Интернет и СМИ

США предупредили о риске истощения резервов боеприпасов до критического уровня

WSJ: резервы боеприпасов в США могут сократиться до критического уровня из-за Украины

Фото: US AIR FORCE / Reuters

Резервы США из-за поставок боеприпасов Украине могут сократиться до критического уровня из-за Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Как утверждает издание, Украина расходует поставляемые ей Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники успевают произвести. При таком темпе Киев может сократить запасы США и стран Европы до критических уровней уже к этой осени, говорится в статье.

Авторы статьи отмечают, что Россия может расширить производство боеприпасов. В то же время они признают, что США и союзники вряд ли успеют нарастить производственного мощности до 2024 года. Это может создать потенциально опасный разрыв между огневой мощью России и Украины во второй половине текущего года, предупреждает издание.

Ранее в США провели исследование, в котором выяснилось, что Пентагону и военно-промышленному комплексу (ВПК) США потребуется около пяти лет и много усилий по расширению производства для восстановления запасов оружия и боеприпасов, которые практически иссякли из-за помощи Украине.

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Марина Совина
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