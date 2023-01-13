Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:17, 13 января 2023Мир

США предрекли проблемы с восстановлением запасов оружия из-за Украины

CSIS: США не смогут восстановить запасы вооружений в течение пяти лет из-за помощи Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Для восстановления запасов оружия и боеприпасов, которые практически иссякли из-за помощи Украине, Пентагону и военно-промышленному комплексу (ВПК) США потребуется около пяти лет и много усилий по расширению производства. Такие выводы опубликованы в новом исследовании старшего сотрудника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и экс-полковник Корпуса морской пехоты (КМП) США Марка Канчиан.

Исследователи спрогнозировали исходя из открытых данных, что для восстановления запасов вооружений с учетом инвестиций в производство потребуется пять с половиной лет для комплексов Javelin, шесть с половиной лет для ПЗРК Stinger, и пять лет для восполнения артиллерийских складов 155-мм снарядов. Отмечается, что при прежних темпах производства военные компании не смогут восстановить необходимый уровень стратегических резервов.

«Военная помощь [Пентагона] будет продолжаться, но пополнение запасов в течение этого периода будет становиться все более актуальной проблемой. У Минобороны есть много инструментов для смягчения проблемы пустых складов, и ему нужно будет использовать их все по максимуму, чтобы избежать ослабления военной поддержки Украины», — говорится в исследовании.

Материалы по теме:
«Евросоюзу будет тяжело» Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
«Евросоюзу будет тяжело»Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
19 декабря 2022
Байден заявил об открытости Зеленского к диалогу о мире
Байден заявил об открытости Зеленского к диалогу о мире
22 декабря 2022

Также Канчиан отметил, что Пентагон пытается справиться с проблемой с помощью замены комплексов Javelin на ПТРК TOW, которые хоть и не являются портативными и такими же современными и удобными, но их запасы ракет к этим системам достигают 176 тысяч единиц.

Еще одной мерой, которая по мнению CSIS поможет справиться с увеличением производства, является снижение технологических требований к производимому вооружению, как это уже сделал Пентагон.

10 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные запасы НАТО и Европейского союза истощены из-за помощи Украине. Он подчеркнул, что единственным долгосрочным решением в такой ситуации является увеличение производства оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Житель Соледара заявил о колоссальных потерях ВСУ в городе
В Польше рассказали о русофобской политике на Украине
В Совфеде оценили заявление об отсутствии «российских ботов» в Twitter
Психотерапевт назвал причину мыслей об измене у мужчин
Невеста внезапно скончалась в день своей свадьбы
Перечислены главные преимущества названного монстром российского танка Т-90М
Россияне бросились инвестировать в жилье в популярной пляжной стране
Курсу биткоина предсказали резкое падение
В США напомнили о проникновении британской подлодки под советский «Киев»
Названа роль смартфонов в ходе боевых действий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.