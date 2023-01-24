Стали известны подробности обстрела Иловайска со стороны ВСУ

Корреспондент рассказал, что в результате обстрела Иловайска в ДНР пострадали два человека

В результате обстрела Иловайска в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали два сотрудника железнодорожного депо. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

«На территорию иловайского железнодорожного депо упало минимум две американские ракеты HIMARS. Пострадали двое рабочих, которые в этот момент занимались погрузочно-разгрузочными работами», — рассказал он.

По словам корреспондента, жертв могло быть больше, однако во время обстрела выезжал локомотив, из-за которого не смогли открыть ворота депо. Он уточнил, что благодаря этому пострадавших оказалось меньше. Как отмечается, ракеты не попали по зданию депо, но взрывами выбило окна, а также были частично разрушены строительные конструкции.

Об ударах украинской армии по Иловайску стало известно 24 января. В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что обстрел произошел в 04:02 по местному времени. ВСУ выпустили по городу четыре ракеты из реактивных систем залпового огня, добавили в СЦКК.