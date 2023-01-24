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08:18, 24 января 2023Россия

Рогозин анонсировал испытания минометов с «умными» прицелами в зоне СВО

Рогозин анонсировал в феврале испытания минометов с «умными» прицелами в зоне спецоперации

РИА Новости/Константин Михальчевский

Россия готова испытать минометы, оснащенные «умными» прицелами, в бою в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале. Такой анонс сделал в интервью РИА Новости бывший гендиректор «Роскосмоса» и руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Он разъяснил, что в прошлом году 120-миллиметровые минометы с «умными» прицелами тестировали в зоне СВО, а затем они подверглись доработке. Разработчиком прицела для минометов стало НПО «Автоматика». Изобретение позволяет быстрее открывать огонь по противнику, подчеркнул Рогозин.

«Эти минометы в необходимом количестве для опытной эксплуатации появятся у нас в распоряжении в течение февраля», —отметил экс-гендиректор «Роскосмоса».

До этого Рогозин сообщил, что три перспективных боевых робота «Маркер», называемые смертоносными, доставят в зону спецоперации в феврале.

Глава научно-технического центра «Царские волки» заверил, что роботы имеют свой подвесной дрон внутри и хорошее вооружение, которое обладает «техническим зрением». Кроме того, они могут ориентироваться на местности, «выходить на точку, которая просто указывается оператором», выбирая самостоятельно маршрут, пояснил Рогозин.

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Анна Щербакова
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