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00:18, 24 января 2023Мир

В США усомнились в надежности Германии в качестве союзника по НАТО

Сенатор США Корнин заявил о сомнении в надежности Германии как союзника по НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин во время своего выступления в American Enterprise Institute усомнился в надежности Германии в качестве союзника США по НАТО в связи с нежеланием Берлина наращивать военную помощь Украине. Трансляция велась на сайте института.

«Надеюсь, что Германия найдет возможности нарастить поддержку Украины более агрессивно, и я задаюсь вопросом, что это может значить в контексте их договоренностей в рамках НАТО, если бы альянс оказался под угрозой», — заявил Корнин.

Американский сенатор также задался вопросом, могут ли США положиться на Германию с учетом нынешнего подхода Берлина.

Вопрос о поставке Украине танков Leopard должен был решиться 20 января на встрече глав военных ведомств стран НАТО на авиабазе Рамштайн, но стороны не смогли договориться.

Ранее в Польше предрекли Германии международную изоляцию в случае отказа передать Украине танки Leopard 2. По мнению замминистра иностранных дел Польши Аркадиуша Мулярчика, если Берлин будет и дальше отказывать Киеву в помощи, то у ФРГ будет крайне слабое положение на внешнеполитической арене.

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Марина Совина
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