В ООН предрекли рост торговли людьми из-за конфликта на Украине

В ООН рассказали о риске роста торговли людьми из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине может спровоцировать резкий рост торговли людьми из-за возросшего числа беженцев. Об этом говорится в новом докладе ООН, передает Reuters.

Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, годы пандемии COVID-19 привели к первому за 20 лет снижению числа известных жертв торговли людьми на 11 процентов. «Такое изменение тенденций может быть результатом трех различных факторов, повлиявших на страны с низким и средним уровнем дохода во время пандемии: снижение институционального потенциала для выявления жертв, сокращение возможностей для деятельности торговцев людьми из-за профилактических ограничений COVID-19, а также перемещение некоторых форм торговли людьми в более скрытые и менее вероятные для обнаружения места», — говорится в докладе.

Однако в организации отмечают, что украинский кризис «повышает риски торговли людьми для украинского перемещенного населения». «Конфликт на Украине 2014 года в четыре раза увеличил число украинских жертв, обнаруженных в Западной Европе в 2016 году. Ожидается еще большее число жертв торговли людьми после вторжения России в Украину в прошлом году», — сказано в публикации.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид заявила о значительном росте торговли людьми после обострения ситуации на Украине. Она отметила, что на 600 процентов увеличилось количество запросов в интернете на изображения порнографического характера и сексуальные услуги украинских женщин и детей. Кроме того, возросло число случаев торговли беременными. Как утверждает генсек ОБСЕ, жертв заманивали ложными обещаниями в сети, они подвергаются насилию в частном жилье принимающих государств, в ином случае их перехватывали работающие под прикрытием торговцы людьми прямо на границе.