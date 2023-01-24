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08:21, 24 января 2023Мир

США сочли неподготовленными к войне с Китаем

CSIS: оборонная промышленность США не подготовлена к затяжной войне с Китаем

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Оборонная промышленность США недостаточно подготовлена к затяжной войне с использованием «обычных вооружений» с таким противником, как Китай. Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Аналитики устроили симуляцию военных учений и выяснили, что США, скорее всего, смогут исчерпать ряд боеприпасов, в том числе дальнобойные и высокоточные, менее чем за неделю войны с Китаем в Тайваньском проливе. Запросы могут превысить запасы Пентагона, что сделает поддержание долгосрочного военного конфликта «трудным», считают авторы материала.

Российско-украинский конфликт также выявил недостатки оборонной промышленности США, сообщает CSIS. Исследование показало, что запасы некоторых вооружений, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger, истощаются. Согласно отчету, США обязались отправить Украине более 8,5 тысячи Javelin и более 1,6 тысячи Stinger, оставив свои собственные запасы на низком уровне.

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Виктория Кондратьева
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