США сочли неподготовленными к войне с Китаем

CSIS: оборонная промышленность США не подготовлена к затяжной войне с Китаем

Оборонная промышленность США недостаточно подготовлена к затяжной войне с использованием «обычных вооружений» с таким противником, как Китай. Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Аналитики устроили симуляцию военных учений и выяснили, что США, скорее всего, смогут исчерпать ряд боеприпасов, в том числе дальнобойные и высокоточные, менее чем за неделю войны с Китаем в Тайваньском проливе. Запросы могут превысить запасы Пентагона, что сделает поддержание долгосрочного военного конфликта «трудным», считают авторы материала.

Российско-украинский конфликт также выявил недостатки оборонной промышленности США, сообщает CSIS. Исследование показало, что запасы некоторых вооружений, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger, истощаются. Согласно отчету, США обязались отправить Украине более 8,5 тысячи Javelin и более 1,6 тысячи Stinger, оставив свои собственные запасы на низком уровне.

