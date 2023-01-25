Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:14, 25 января 2023Мир

Байден заявил о подготовке армии Украины к наступлению

Президент США Байден заявил о подготовке армии Украины к наступлению
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению против российских войск. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Белого дома.

«С приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», — сказал американский лидер.

Как отметил Байден, поставки тяжелых вооружений Украине необходимы для того, чтобы ВСУ могли противостоять «эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе».

Президент США также заявил, что Вашингтон отправит на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

Ранее Байден обсудил с лидерами Британии, Германии, Италии и Франции вопрос координации в поддержке Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Байден передаст Украине 31 танк Abrams
Словакия заявила о готовности передать Украине свои истребители МиГ-29
Байден рассказал об обучении ВСУ обращению с танками Abrams
Многодетной семье в российском регионе выдали аварийное жилье
Учительницу труда арестовали за совращение школьника
По делу об ущербе МВД в 25 миллионов рублей обвинили двух поставщиков
Россиянок предупредили о смертельной опасности уколов для похудения на дому
Названы преимущества самой высокой станции МЦД
Рынку недвижимости в России предрекли рост благодаря ипотеке
Sony отказалась от выпуска PlayStation 5 Pro
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.