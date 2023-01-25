Байден заявил о подготовке армии Украины к наступлению

Президент США Байден заявил о подготовке армии Украины к наступлению

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению против российских войск. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Белого дома.

«С приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», — сказал американский лидер.

Как отметил Байден, поставки тяжелых вооружений Украине необходимы для того, чтобы ВСУ могли противостоять «эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе».

Президент США также заявил, что Вашингтон отправит на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

Ранее Байден обсудил с лидерами Британии, Германии, Италии и Франции вопрос координации в поддержке Украины.