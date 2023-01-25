Байден обсудил поддержку Украины с лидерами четырех стран

Байден обсудил поддержку Украины с лидерами Британии, Германии, Италии и Франции

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Британии, Германии, Италии и Франции вопрос координации в поддержке Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Barrons.

«Байден обсудил координацию с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Джорджей Мелони», — сказала Жан-Пьер.

25 января Германия одобрила поставки танков Leopard Украине. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал это решение крайне опасным. По его словам, этот шаг Берлина переводит конфликт на новый уровень противостояния.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что поставки оружия и техники для Украины являются одним из способов прекращения конфликта с Россией. Он указал, что путь к миру лежит именно через поставки оружия.