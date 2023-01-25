Франция объявила о выводе войск из Буркина-Фасо
Париж исполнит требование правительства Буркина-Фасо о выводе французских войск с территории африканской республики, заявили в МИД Франции. Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что Франция помогала Буркина-Фасо в борьбе с ячейками «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещенные в РФ террористические организации). Reuters отмечает, что Париж также вывел войска из соседнего Мали.
«Это не конец дипломатических отношений между Буркина-Фасо и Францией», — цитирует агенство официально представителя правительства Буркина-Фасо Римтальба Жана Эмманюэля Уэдраого. Он добавил, что его страна по-прежнему нуждается в помощи в виде военной техники.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от властей Буркина-Фасо разъяснений о возможном запросе о выводе французских войск с территории страны в течение месяца.
В сентябре 2021 года министр иностранных делах России Сергей Лавров рассказал, что власти Мали обратились к российской частной военной компании за помощью для борьбы с террористами. Однако Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству, заявлял он.