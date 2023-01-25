Стало известно об одном пострадавшем из-за стрельбы в Махачкале

В Махачкале неизвестный открыл стрельбу из дробовика и ранил в грудь 35-летнего прохожего

Стало известно об одном пострадавшем в результате стрельбы в Махачкале — им оказался 35-летний местный житель. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Его госпитализировали с ранениями грудной клетки, правой голени и левого бедра. Сейчас мужчина находится в центральной больнице города.

Днем в городе объявили план «Перехват» после обращения в полицию очевидцев, которые рассказали, что по проспекту Расула Гамзатова ходит вооруженный дробовиком неизвестный, направляет оружие на прохожих и стреляет в воздух.

Правоохранители устанавливают личность и местоположение мужчины.