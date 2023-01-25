Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:29, 25 января 2023Силовые структуры

Стало известно об одном пострадавшем из-за стрельбы в Махачкале

В Махачкале неизвестный открыл стрельбу из дробовика и ранил в грудь 35-летнего прохожего

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Стало известно об одном пострадавшем в результате стрельбы в Махачкале — им оказался 35-летний местный житель. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Его госпитализировали с ранениями грудной клетки, правой голени и левого бедра. Сейчас мужчина находится в центральной больнице города.

Днем в городе объявили план «Перехват» после обращения в полицию очевидцев, которые рассказали, что по проспекту Расула Гамзатова ходит вооруженный дробовиком неизвестный, направляет оружие на прохожих и стреляет в воздух.

Правоохранители устанавливают личность и местоположение мужчины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Суд ликвидировал Московскую Хельсинскую группу
Стало известно о двоих пострадавших в результате стрельбы в Махачкале
Продажи Windows упали
Россия захотела запустить прямые рейсы с ЮАР
В Роскачестве заявили о проверке плюшевых Чебурашек на безопасность
В МИД России заявили о возрождении нацистского «гомункулуса»
Норвегия спрятала бежавшего члена ЧВК «Вагнер»
Британский политолог заявил о недовольстве Евросоюза действиями Зеленского
Шольца обвинили в выбрасывании за борт мирных принципов Германии
Елена Ваенга расплакалась из-за слушающего Моргенштерна сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.