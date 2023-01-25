Россиян предупредили о вреде хлеба с плесенью

Диетолог Соломатина: употребление в пищу хлеба с плесенью чревато проблемами с печенью

Регулярное употребление в пищу хлеба с плесенью чревато проблемами с печенью и рядом других негативных последствий для здоровья. Об этом врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с изданием «Москва 24».

Специалистка предупредила, что при частом употреблении хлеба с плесенью нагрузка на печень заметно увеличивается. Орган перестает правильно функционировать, может начаться воспаление и, как следствие, образование рубцовой ткани.

Соломатина добавила, что заплесневелый хлеб может стать причиной отравления, диареи, тошноты и рези в животе. Кроме того, плесень может причинить вред иммунной системе и даже спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний.

Все равно что-то попадет в кровь, начнет там циркулировать и будет вызывать внимание иммунной системы. Это приведет к постоянному ее напряжению. Таким образом она теряет свою боеспособность Елена Соломатина врач-диетолог

По словам Соломатиной, если хлеб испортился, его надо просто выкинуть. Даже если видимой плесени на нем совсем немного, споры уже распространились по всему продукту, и есть его нельзя.

Ранее врач-диетолог Ирина Мансурова назвала продукты, помогающие держать стресс под контролем. По ее словам, положительно повлиять на стрессоустойчивость могут яйца, говядина, листовая зелень и овощи ярких цветов.