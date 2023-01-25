Россиян предупредили о вреде хлеба с плесенью
Регулярное употребление в пищу хлеба с плесенью чревато проблемами с печенью и рядом других негативных последствий для здоровья. Об этом врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с изданием «Москва 24».
Специалистка предупредила, что при частом употреблении хлеба с плесенью нагрузка на печень заметно увеличивается. Орган перестает правильно функционировать, может начаться воспаление и, как следствие, образование рубцовой ткани.
Соломатина добавила, что заплесневелый хлеб может стать причиной отравления, диареи, тошноты и рези в животе. Кроме того, плесень может причинить вред иммунной системе и даже спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний.
Все равно что-то попадет в кровь, начнет там циркулировать и будет вызывать внимание иммунной системы. Это приведет к постоянному ее напряжению. Таким образом она теряет свою боеспособность
По словам Соломатиной, если хлеб испортился, его надо просто выкинуть. Даже если видимой плесени на нем совсем немного, споры уже распространились по всему продукту, и есть его нельзя.
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