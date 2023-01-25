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07:09, 25 января 2023Мир

Шольца высмеяли за «ответный удар» на теракты на «Северных потоках»

Журналист Блюменталь заявил об уступке Шольца США в ответ на теракты на «Северных потоках»

Фото: Globallookpress.com

Обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь на своей странице в Twitter высмеял канцлера Германии Олафа Шольца, отметив, что его «ответным ударом» на теракты на «Северных потоках» со стороны США стала уступка Вашингтону по Украине и обращение к гражданам страны с просьбой экономить горячую воду.

«После того, как США разрушили газопровод "Северный поток", который поставлял дешевый газ в Германию, канцлер ФРГ Олаф Шольц принял "ответные меры»", — заявил журналист.

Блюменталь уточнил, что несмотря на диверсии он пошел на поводу Вашингтона, согласившись передать Киеву танки Leopard, а также попросил немцев реже принимать горячий душ.

Ранее немецкий политик Даниэль Рой заявил, что украинские «Поклонники Бандеры» в лице властей страны и заместителя иностранных дел Андрея Мельника крайне рады поставкам нового вооружения.

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Марина Совина
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