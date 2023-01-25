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15:43, 25 января 2023Россия

Многодетный россиянин два года насиловал малолетних сыновей и дочь

СК: многодетный житель Омска на протяжении двух лет насиловал малолетних сыновей и дочь

Фото: Maksim Konstantinov / Globalloookpress.com

Многодетный житель Омска на протяжении двух лет насиловал свою малолетнюю дочь и младших сыновей. Об этом сообщает региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

Как сообщило ведомство, органы опеки изъяли детей из семьи, признанной неблагополучной, еще в июле 2022 года, а их мать и отца лишили родительских прав из-за злоупотребления алкоголем. В октябре старшая 19-летняя дочь обвиняемого рассказала о сексуальном преступлении в отношении двоих братьев и сестры.

В результате следствие установило, что с 2017 по 2019 год россиянин совершил как минимум 15 эпизодов насилия над родными детьми. При этом дочери обвиняемого на тот момент было пять лет, поэтому девочка и ее братья не осознавали противоправность поступка отца.

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СК возбудил в отношении многодетного россиянина уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, следователи выяснили, что работники профилактических служб, которые должны были контролировать условия жизни детей в неблагополучной семье, не в полной мере выполняли свои обязанности. Ведомство потребовало от их руководителей устранить условия, которые поспособствовали совершению насилия, а также привлечь к дисциплинарной ответственности ответственных должностных лиц.

Ранее в Астрахани к 18 годам колонии строгого режима был приговорен 30-летний россиянин, совершивший 183 изнасилования своей падчерицы. Как установил суд, мужчина начал насиловать девочку в сентябре 2017 года, когда ей было девять лет.

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Константин Лысяков
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