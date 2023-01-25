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14:30, 25 января 2023Силовые структуры

Экс-депутата Госдумы Пономарева внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес экс-депутата Госдумы Пономарева в список террористов и экстремистов
Илья Пономарев (в центре)

Илья Пономарев (в центре). Фото: РИА Новости

Росфинмониторинг внес экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) в список террористов и экстремистов. Об этом в среду, 25 января, сообщается на сайте службы.

Согласно законодательству, средства 47-летнего экс-депутата подлежат заморозке, а банки приостанавливают его обслуживание.

В августе 2022 года Пономарев был заочно арестован, в октябре внесен в реестр иностранных агентов. Его обвиняют в преступлении по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти»).

Фигурант выехал за пределы России в 2014 году, когда против него возбудили уголовное дело о растрате средств фонда «Сколково». В 2019 году он переехал из США в Украину, где получил гражданство.

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Илона Палей
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