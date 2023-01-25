Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:00, 25 января 2023Силовые структуры

В Москве задержали отца за убийство 37-летнего сына во время ссоры

На востоке Москвы задержали отца, зарезавшего 37-летнего сына во время семейной ссоры

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На востоке Москвы задержали мужчину, зарезавшего 37-летнего сына. Об этом в среду, 25 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, 24 января в квартире дома на улице Большая Черкизовская нашли тело мужчины со следами насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержали отца погибшего. Он рассказал, что выпивал с сыном и у них произошла семейная ссора. Тогда фигурант взял нож и ударил жертву в грудь, шею и спину, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следователь намерен ходатайствовать об аресте россиянина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили о готовящемся контрнаступлении ВСУ
Рублев вылетел с Australian Open
Раскрыт размер госдолга России
Папа Римский начал отрицать преступность гомосексуализма
На Украине подтвердили отступление из Соледара
Мать и ее сына-четвероклассника убили и сожгли в бане в российском селе
Россиянка перепутала настоящие схватки с ложными и попала под следствие
Замглавы МИД Украины потребовал у НАТО истребители и подводные лодки
Германия одобрила поставки танков Leopard Украине
На Украине объяснили поставку танков из США и Германии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.