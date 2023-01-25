В Москве задержали отца за убийство 37-летнего сына во время ссоры

На востоке Москвы задержали отца, зарезавшего 37-летнего сына во время семейной ссоры

На востоке Москвы задержали мужчину, зарезавшего 37-летнего сына. Об этом в среду, 25 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, 24 января в квартире дома на улице Большая Черкизовская нашли тело мужчины со следами насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержали отца погибшего. Он рассказал, что выпивал с сыном и у них произошла семейная ссора. Тогда фигурант взял нож и ударил жертву в грудь, шею и спину, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следователь намерен ходатайствовать об аресте россиянина.