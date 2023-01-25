Российские студенты смогут пройти оплачиваемую стажировку в VK

VK 25 января открывает набор на оплачиваемую стажировку для студентов

VK в День студента, 25 января, открывает набор студентов на оплачиваемую стажировку по популярным направлениям — от разработки и дизайна до информационной безопасности. Компания также проведет тематические развлекательные инициативы для студентов по всей стране, сообщили в пресс-службе.

В этом году стажировка пройдет в расширенном формате в две волны: весной и летом. Набор открыт и по IT-направлениям, таким как фронтенд- и бэкенд-разработка, тестирование, аналитика и мобильная разработка, и по смежным специальностям: дизайн, маркетинг, управление проектами, информационная безопасность и игровой контент. Студенты смогут пройти стажировку в командах «ВКонтакте», «Маруси», Почты Mail.ru, VK Видео, VK Play и других проектов. Они будут решать реальные задачи проектов, в том числе тестировать B2C-сервисы, разрабатывать модели компьютерного зрения и навыки для голосового помощника, проводить UX-исследования, придумывать креативные концепции и многое другое.

Лучшие стажеры получат возможность присоединиться к команде VK. Стажировки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде. Формат и график зависят от проекта: большинство позиций предполагают гибридный формат, на некоторых можно стажироваться удаленно, другие же требуют присутствия в офисе. Программа продлится пять месяцев — в сначала апреля по конец августа — и будет занимать от 20 часов в неделю в учебное время и около 40 часов в неделю в летние месяцы.

В первую очередь стажировка VK ориентирована на студентов старших курсов и недавних выпускников. Чтобы попасть на нее, нужно до 26 февраля подать заявку и пройти отбор.

VK к Дню студента также запускает несколько тематических развлекательных инициатив. Так, VK Клипы покажут, какими приметами пользуются студенты, чтобы сдать экзамены и зачеты. На площадке будет опубликована серия роликов с инструкциями популярных клиперов, как поймать удачу в зачетку. Также VK Образование проведет конкурс в VK Клипах, в котором участникам будет предложено снять клипы про их реакцию на первую зарплату и выложить с хештегом #VKДеньстудента. Авторы лучших клипов получат призы, среди которых умная колонка VK Капсула Нео и мерч от VK Образования.

Пользователи «ВКонтакте» в День студента смогут примерить специальную тематическую маску и рассказать, без чего не представляют учебу, выбрав стартер-пак настоящего студента в мини-приложении «Рассказать друзьям». Студенты и все желающие также смогут выполнить задания в сервисе «Другое Дело». Участникам предложат пройти профориентационный тест, узнать, какое IT-направление им ближе, и примерить на себя некоторые профессии.