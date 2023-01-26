Москвичи бросились арендовать жилье в популярной пляжной стране

По итогам года спрос москвичей на аренду жилья в Таиланде вырос более чем в три раза

По итогам 2022 года спрос на съемную недвижимость в Таиланде вырос на 178,97 процента по сравнению с 2021 годом. О том, что жители столицы бросились арендовать жилье в популярной пляжной стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Thailand-Real.Estate.

Кроме того, в декабре прошедшего года интерес к аренде недвижимости в Таиланде оказался более чем в три раза (на 238,82 процента) выше, чем в двенадцатом месяце предшествующего ему года. Относительно декабря 2022-го в 2022-м положительная динамика составила 273,71 процента.

Несмотря на наблюдаемый рост, в декабре 2022 года количество запросов, связанных с арендой жилья в курортной стране со стороны москвичей, сократилось на 19,96 процента по сравнению с ноябрем. Специалисты отметили, что показатель снижается на протяжении двух месяцев подряд.

Эксперты добавили, что пик московского спроса на съемные объекты в Таиланде в прошлом году наблюдался в октябре. В том месяце количество обращений превысило среднемесячный результат за весь 2022-й.

В январе эксперты портала Thailand-Real.Estate пришли к выводу, что россияне бросились скупать жилье в Таиланде. По их данным, интерес граждан России к приобретению жилья на популярном курорте по итогам 2022 года вырос в два раза.