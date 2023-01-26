Ближний бой российских военных с украинскими под Авдеевкой попал на видео

Появилось видео ближнего боя ВС России и украинских военных под Авдеевкой

Ближний бой Вооруженных сил (ВС) России и украинских военных под Авдеевкой попал на видео. Ролик появился в Telegram-канале РИА новости.

На кадрах можно увидеть, как военные ведут огонь по противнику, позиции которого находятся в нескольких сотнях метров. Сначала они находятся в полуразрушенном здании, но затем перемещаются в другую точку.

По словам источника, попавший на видео бой произошел в начале недели. Точное место событий не раскрывается.