Во Франции рассказали о давлении на Макрона для отправки танков Украине

Французский политик Филиппо рассказал о давлении на Макрона для отправки танков Украине

Бывший депутат Европарламента, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в Twitter предположил, что на президента Франции Эммануэля Макрона оказывается давление для отправки на Украину французских танков Le Clerce.

«Такое впечатление, что на Макрона "давят", чтобы он отправил [президенту Украины Владимиру] Зеленскому наши танки «Леклерк». Поэтому мы также оказываем на него давление! За мир, против безумной эскалации в сторону третьей мировой войны», — рассказал политик.

Ранее Филиппо назвал безумцем президента Украины. Он обратил внимание на заявление Зеленского о необходимости передать Киеву от НАТО истребители и дальнобойные ракеты. «Потом он захочет наш ядерный арсенал, что ли?! Сколько еще мы будем следовать за этим сумасшедшим? До ядерной мировой войны?!», — задался он вопросом.