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04:52, 26 января 2023Мир

Во Франции отреагировали на просьбу Зеленского о поставках истребителей

Французский политик Филиппо назвал безумцем Зеленского, попросившего истребители у Запада

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший депутат Европарламента, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумцем президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Twitter.

Он обратил внимание на заявление украинского лидера о необходимости передать Киеву от НАТО истребители и дальнобойные ракеты. «Потом он захочет наш ядерный арсенал, что ли?! Сколько еще мы будем следовать за этим сумасшедшим? До ядерной мировой войны?!», — задался он вопросом.

Ранее Зеленский рассказал, что 25 января разговаривал с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. «Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину. Это мечта. И это задача», — сказал он в тот же день, когда США приняли решение поставить на Украину 31 танк Abrams.

До этого советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев может получить от Запада все что угодно, кроме ядерного оружия

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Марина Совина
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