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11:09, 26 января 2023Среда обитания

На Константина Хабенского подали в суд из-за чужой машины

Mash: на актера Константина Хабенского подали в суд из-за ареста чужой машины

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

На актера и режиссера Константина Хабенского подали в суд из-за ареста чужой машины. Ситуацию спровоцировал некачественный ремонт в доме артиста, сообщает Telegram-канал Mash.

Недовольный результатом работ Хабенский решил судиться с компанией «Империя», которую нанял для переустройства жилья, и потребовал вернуть ему потраченные средства. После иска артиста глава фирмы Руслан Сауткин объявил «Империю» банкротом.

В результате суд арестовал его имущество — в том числе автомобиль, который Сауткин успел продать некому Александру. Уточняется, что по документам машина до сих пор принадлежит главе ремонтной компании. Теперь Александр обвиняет неудовлетворенного ремонтом Хабенского в том, что его лишили недавно приобретенного транспортного средства.

Ранее у телеведущей и певицы Ольги Бузовой нашли долг по оплате коммунальных услуг в десятки тысяч рублей. Речь идет о квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга — артистка не оплатила по ней счета общей суммой 43,5 тысячи рублей. Летом 2022 года управляющая компания обратилась в суд и выиграла дело. Бузова проигнорировала решение суда, после чего документы по ее делу попали к судебным приставам. В конце декабря на телеведущую завели исполнительное производство.

Нина Ташевская
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